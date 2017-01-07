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الجيش اللبناني: توقيف أشخاص في مناطق مختلفة بجرم إطلاق النار وحيازة أسلحة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الجيش اللبناني: توقيف أشخاص في مناطق مختلفة بجرم إطلاق النار وحيازة أسلحة

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:
أوقفت قوى الجيش في منطقتي طرابلس والضاحية الجنوبية، كلاً من: المواطنين ابراهيم فدعان المصري واسماعيل رباح الخضر وحسين أكرم جوني ورشيد قاسم الجمال وربيع حسين مرتضى، وذلك لإقدامهم جميعاً على إطلاق النار من أسلحة حربية في أوقات سابقة.
كما أوقفت في محلة أبي سمرا – طرابلس المدعو يحيى خالد فتاح لحيازته رمانة يدوية ومسدساً حربياً، كذلك أوقفت في محلة دورس – بعلبك المواطن صقر علي العكاري وضبطت بحوزته مسدساً حربياً وكمية من الذخائر الخفيفة.
تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

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المصدر : NBN

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