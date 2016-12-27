الجيش اللبناني: عملية دهم لمنازل المشبوهين في استهداف العريف الشهيد ماجد القاق

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت قوّة من الجيش فجر اليوم منازل عددٍ من المطلوبين في منطقة القصر – الهرمل، والمشتبه في علاقتهم بالعمل الإجرامي الذي استهدف العريف في الجيش علي ماجد القاق خلال وجوده بمأذونية في محلة السيدة زينب – دمشق وأدّى إلى استشهاده. وقد تمكنت القوّة من توقيف شخصين، وضبطت بحوزتهما كمية من الأسلحة الفردية والذخائر والأعتدة العسكرية المتنوعة.

وتؤكد هذه القيادة أنّ الجيش لن يسكت عن هذا العمل الإجرامي الجبان، وسيلاحق القائمين به والمحرضين عليه أينما كانوا، حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.

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المصدر : NBN