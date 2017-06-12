الجيش: توقيف شخصين في بعلبك وضبط كمية من الأسلحة

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان انه “مساء أمس وعلى أثر حصول إطلاق نار في أحد أحياء مدينة بعلبك، تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة ونفذت عمليات تفتيش ودهم بحثاً عن الفاعلين، حيث أوقفت المدعو أحمد حسن وهبي لمقاومته عناصر الجيش، كما عثرت في محلة الططري على سيارة نوع جيب غراند شيروكي تحمل لوحة من دون رمز، وأوقفت المدعو محمد علي شوكات وهبي المطلوب بجرم إطلاق نار. وقد ضبطت في داخل السيارة المذكورة 18 قذيفة “آر بي جي” وكمية من الحشوات العائدة لها، و14 رمانة بندقية و5 بنادق حربية نوع كلاشينكوف تحمل إحداها قاذف رمانات، بالإضافة إلى كميات من الذخائر والأعتدة العسكرية المتنوعة. تمّ تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق مع الموقوفين”.