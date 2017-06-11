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الجيش: طائرتان معاديتان خرقتا الاجواء فوق مناطق جنوبية وبقاعية امس

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الجيش: طائرتان معاديتان خرقتا الاجواء فوق مناطق جنوبية وبقاعية امس

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الاتي: “عند الساعة 7,30 من يوم امس، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الاسرائيلي الاجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الاجواء عند الساعة 21,30 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 14,05، خرقت طائرة عدوة مماثلة الاجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وبعبدا والبقاع الغربي والجنوب، ثم غادرت الاجواء عند الساعة 22,30 من فوق بلدة رميش”.

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المصدر : الجيش اللبناني ـ مديرية التوجيه

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