الجيش يوقف المشاركين بإطلاق النار عليه أثناء دهمهم أمس في الرمل العالي

أعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه في بيان أن “إلحاقاً لبيانها السابق المتعلق بإطلاق النار على قوى الجيش في محلة الرمل العالي أثناء دهمها أحد المطلوبين الخطرين، أوقفت هذه القوى خلال عملية الدهم عدداً من المشاركين في إطلاق النار ومقاومة عناصر الجيش وهم: هشام فوزي منذر، علي فوزي منذر، ياسر علي خدوج، علي محمد منذر، محمد أسعد حنينو، علاء حيدر الدبس، السوري محمد عطالله إزريق، كما ضبطت بحوزتهم 5 رمانات يدوية و4 مسدسات حربية وبندقية كلاشينكوف و10 كاميرات مراقبة، وكمية من الذخائر والأعتدة العسكرية، بالإضافة إلى كمية متنوّعة من المواد والحبوب المخدّرة وكمية كبيرة من حشيشة الكيف، وقد تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم”.