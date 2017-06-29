الحرارة في الكويت تسجل 50 درجة و52 بالصحراء

وصلت درجة الحرارة في الكويت يوم الخميس إلى 50 درجة مئوية، مسجلة أعلى رقم معلن هذا العام.

وفاقت درجة الحرارة هذا المستوى في الصحراء، حيث وصلت في منطقة مطربة (شمال غرب الكويت) إلى 52 درجة مئوية، بحسب موقع الأرصاد الجوية الكويتية الإلكتروني.

وتتجاوز درجات الحرارة صيفا في الكويت 40 درجة مئوية، لكنها قد تصل إلى 50 درجة أحيانا وتفوقها.

وفي الساعة 12:30 ظهر اليوم (9:30 ت غ)، بلغت درجة الحرارة 50 في مناطق عدة من البلاد.

وتوقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبد العزيز القراوي، أن تراوح درجات الحرارة العظمى بين 49 و51 درجة مئوية.

وقال القراوي في تصريح صحفي، إن الفترة الحالية تسمى مناخيًا بأربعينية الصيف تنتهي في 15 يوليو المقبل.

وأضاف أن تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي يستمر خلال هذه الفترة، وأن الرياح اليوم تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تراوح بين 25 و55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار.

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المصدر : NBN