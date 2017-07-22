الحرس الثوري يوقف زورق سعودي للصيد في مياه محافظة بوشهر

افادت الوكالة الايرانية (ارنا) ان مدير العلاقات العامة في مؤسسة الثروة السمكية بمحافظة بوشهر(جنوب ايران) ، صرح ان قوات المنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري الايراني، أوقفت يوم امس زورقا سعوديا للصيد، بالقرب من جزيرة فارسي في مياه المحافظة.

واضاف اردشير ياراحمدي اليوم السبت في حديث مع مراسل ارنا، أن الحرس الثوري اعتقل خمسة أشخاص يحملون الجنسية الهندية كانوا علي متن الزورق تمهيدا للتحقيق معهم.

وصرح ياراحمدي، أن زورق الصيد هذا، هو الثاني للسعودية الذي ينتهك مياه ايران الاقليمية خلال الشهر الحالي.

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المصدر : NBN