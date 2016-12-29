الحريري:علينا أن نحافظ على الإستقرار لأنه الأساس في تقدم وتطوير البلد

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري امام عائلات بيروتية انه “علينا كسياسيين أن نضحي من أجل البلد ونحافظ على الاستقرار لأن الاستقرار هو الأساس في تقدم وتطوير البلد، يجب الا نوقف البلد من أجل الخلافات السياسية القائمة بين الأفرقاء والا نضع العصي بالدواليب”.

ورأى ان “هناك محاولات متواصلة للتعطيل، ولكن الأهم أن نسعى باستمرار لتجاوز هذه المحاولات وابقاء لبنان بعيدا عن حروب وحرائق المنطقة”، مؤكدا ان “التزامنا بنهج الاعتدال أثبت جدواه في تجنيب لبنان الكثير من المنزلقات”.

وشدد الحريري على ان “الحكومة ستباشر على الفور بدراسة المشاريع الحيوية وحلّ المشاكل وفي مقدّمها أزمة الكهرباء والمياه وأزمات السير وملف النقل العام”.

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المصدر : NBN