الحريري: “أقول لمن يصطاد بالماء العكر خيطوا بغير هالمسلة”

استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري قائد الجيش العماد جوزيف عون ووزير الدفاع يعقوب الصراف في السراي الحكومي وبحثوا في الاوضاع الراهنة.

وبعد اللقاء صرح الرئيس الحريري ان دعم الجيش اللبناني هو دعم غير مشروط وان المؤسسة العسكرية لا تشوبها اي شائبة، مضيفاً “أقول لمن يريد الاصطياد بالماء العكر، خيطوا بغير هالمسلة” ..

أضاف الحريري أن النجاح الاساسي للعملية التي نفذها الجيش هو عندما يدخل الى مخيماً يسكنه آلاف شخص ويحصل ما يحصل بعدها يعود السكان الى المخيم من دون اي مشاكل ..

وبعد سؤال الحريري احدى الصحافيات عن احتمال حصول معركة بين حزب الله والمجموعات المسلحة في جرود عرسال أجاب الحريري أنه ليس مع ان يفتح الحزب معركة في الجرود ..

كما ختم الرئيس الحريري بالقول ان لقاءه بالجنرال عون ووزير الدفاع هو أمر طبيعي وأمر روتيني خاصة في ظل هكذا ظروف تحيط بالبلد .. وأكد الحريري على “اننا جميعا يد واحدة وكف واحد ضد كل التحديات التي تواجه البلد”

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المصدر : NBN