الحريري: الانتخابات النيابية قادمة واللبنانيون سيقولون ماذا يريدون

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمة له خلال حفل تخريج طلاب في الجامعة الانطونية أن “الاوطان لا يصنعها المسؤولين وحدهم بل المجتمعات والمواطنين عبر المبادرات الفردية والجماعية،وهذا ما يصنع الفرق بين الانظمة الحرة وغيرها، عبر الانتماء للعصر والانتماء للماضي”.

وأوضح الحريري أن “اللبنانيون نشأوا مع الحرية، وهذا الموضوع الجميع متفق عليه، والشباب ليسوا احرارا حين يفكرون اول شيء بالهجرة الى خارج لبنان”، مشيراً الى أنه “حتى نكون احرار فعليين في بلد حر، مهمتي الاولى في رئاسة الحكومة هي ايجاد فرص عمل للشباب اللبناني عبر النمو الاقتصادي والشرط الاول لذلك هو الاستقرار”.

ولفت الى أن “مسؤوليتنا جميعا المحافظة على الاستقرار، واول قرار اتخذته للمحافظة على الاستقرار هو انتخاب الرئيس ميشال عون لانقاذ البلد من الخطر، ومن وقتها كل يوم ناخذ قرارا لحماية الاستقرار واخرها اقرار قانون الانتخاب الذي “شيبني” واتعبني، والتوافق مستمر لتفعيل عمل الحكومة والمجلس النيابي لتفعيل الاستقرار وتثبيت النمو”.

وراى أن “الاقتصاد الجديد هو الاقتصاد المعرفي، والنجاح فيه يكون عبر القدرة على الابتكار والتأقلم والمثابرة”.

ولفت الى أن “الشروط موفرة لتحقيق النجاح في الاقتصاد الجديد، والشباب والطلاب هم رأسمالنا البشري”، مشيراً الى أن “30 بالمئة فقط في التعليم الجامعي والباقي تخصص تقني، مسؤوليتنا تأمين الاستقرار وتحريك الاقتصاد، ومسؤوليتكم التأقلم مع الاقتصاد الجديد”.

وأكد أن “الانتخابات قادمة واللبنانيون سيقولون ماذا يريدون وليس كما يقول البعض استيراد ميليشيات لقتال العدو الاسرائيلي، وهذا الموقف لا يعبر عن موقف لبنان”.