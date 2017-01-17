الحريري التقى وزير الاعلام : خطة متكاملة لدعم الاعلام في 10 أيام

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري صباح اليوم في السراي الحكومي، وزير الاعلام ملحم الرياشي الذي أكد بعد اللقاء أن الحريري مصرّ على أن يكون هناك قانون انتخاب جديد تنبثق عنه السلطة في لبنان.

وعن ما يحكى حول امكانية تقديم المساعدة للصحف اللبنانية من قبل وزارة الاعلام اكد رياشي ان الصورة ستصبح واضحة خلال الايام العشرة المقبلة والتي سيعلنها الحريري، مشيرا الى انه ستكون خطة متكاملة لدعم الإعلام، واذا لم يكن هناك من إمكانية لمساعدة الاعلام الورقي ماليا، سيكون هناك إمكانية لمساعدته بطريقة غير مباشرة من خلال إعفائه من بعض الرسوم الضريبية والجمركية التي تطاله، ومجرد التخفيف عنه العبء بشكل معين يكون بمثابة تقديم المساعدة له”.

ثم التقى الرئيس الحريري مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي جان فهد ، وقد اكد امامه “أهمية استقلالية القضاء كأساس لارساء دولة القانون في لبنان، وتمنى على المجلس تزويده بتصور متكامل لمعالجة الصعوبات التي تعاني منها المحاكم في لبنان وتحديد الاجراءات والقرارات، المطلوب من الحكومة اتخاذها في هذا الاطار”، مبديا استعداده الكامل ل”تقديم كل التسهيلات اللازمة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ”، لافتا الى انه “على توافق تام مع رئيس الجمهورية حول اهمية الاسراع في ذلك”.

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المصدر : الوكالة الوطنية