الحريري: التمديد لمجلس النواب مدة 11 شهر لأسباب تقنية

لفت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في تصريح له بعد انتهاء جلسة مجلس الورزاء التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى أن “قانون الانتخاب مر وهذه الحكومة إن كان ببيان القسم الذي ألقاه الرئيس عون أو بالبيان الوزاري وافقنا على هذا القانون الذي هو 15 دائرة تم التمديد لمجلس النواب مدة 11 شهر لأسباب تقنية لأن الانتخابات ستكون ضمن البطاقة الممغنطة”.

وأشار إلى أنه “لسوء الحظ موضوع الكوتا النسائية لم نستطع تمريره وكان في بعض الاعتراضات على موضوع الدوائر كالوزير علي قانصو وطلال ارسلان ويوسف فنيانوس”، مؤكداً أن “قانون الإنتخاب انجاز تاريخي ونحن لطالما كنا بالسابق تصلنا قوانين الانتخاب وهذه أول مرة يجلس اللبنانيون سوية ويتفقون على قانون في ظل اجواء كانت دائما إيجابية وكنا ندعو دائما لعدم تعظيم الأمور وفي القانون سيكون للمغتربين في الدورة القادمة مقاعد لهم وسيكونوا ممثلين”.

ورد الحريري على قول رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط أن القانون معقد كأصحابه، قائلا “هو من أصحابه”.

وأفاد أنه “كان هناك مجموعة من التحفظات وكي نستطيع ان نصل إلى قانون اضطررنا ان نضع هذه الملاحظات على جنب كي نستطيع ان نتفق وهذا ما حصل ونشكر الجميع خاصة فخامة الرئيس”، مشيراً إلى “أننا نعتذر ان هذا الموضوع أخذ وقتا طويلا لكن هذا بداية خير في هذا الشهر الكريم وأخذنا الوقت لأن الادارة بحاجة ان تتعلم القانون”.

وأكد الحريري أنه “سيتم شرح القانون للناخبين وللمشرفين على الانتخابات. وعندما يكون البلد رابحا أعتبر نفسي الرابح الأكبر وعلينا ان نقوم بقانون عصري وجديد لكن أيضا على الناس ان تفهم القانون”.

أضاف الحريري “أننا كنا نشجّع على انتخاب الشباب في عمر 18 عاماً لكن لم نصل الى توافق في هذا الموضوع على أمل أن يستطيع الشباب الإنتخاب في المستقبل”، مؤكداً أنه “لا بد من شرح مفصل للقانون وستوضع برامج من قبل وزارة الداخلية لتشرح للمواطنين والادارة تفاصيل هذا القانون، والقانون الجديد يسمح بأن يكون الجميع ممثلاً في المجلس النيابي”.

وأكد “اننا نعمل على التخفيف من المذهبية والطائفية، والعمل الذي نقوم به يثبت ان هذا البلد يمكن ان يكون غير طائفي وهناك من بقي 3 سنوات في مجلس الوزراء لكنّه عجز عن إقرار قانون انتخاب”، مشيراً إلى أن “الانتخابات ستحصل على اساس البطاقة الممغنطة منعا للتزوير وبهدف التطوير ومن اجل تفادي ما كان يحصل في السابق”.