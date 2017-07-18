الحريري: الجيش سيقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال والحكومة تعطيه الحرية

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري، ان “لا غرفة تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري، والجيش سيقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال والحكومة تعطيه الحرية لمعالجة هذا الامر”، مشدّداً على ان “الجيش هو المسؤول عن كل الحدود ولا وجود لاي غرفة مشتركة بين الجيشين اللبناني والسوري ومجموعات اخرى”.

ورأى ان “الكلام مع النظام السوري لن يحل مشكلة النازحين السورين والا لكانت حلت مع العراق و مصر والاردن”. وقال: “نريد ضوء اخضر من الامم المتحدة حول النازحين”.

وأضاف “الجيش يحقق بما حصل في عرسال ومعه 3 اطباء مدنين وسيصدر التقرير ويطلع عليه الرأي العام قريبا”، منوّهاً إلى أنّ “هناك موافقة على جملة من الإصلاحات والضرائب،”، مشدّداً على “أنّني لا لا أوافق على سلسلة من دون موارد، ولا يمكن الموافقة على سلسلة من دون ضرائب، وتراجع البعض عن بعض الضرائب، هو كمن يقول لا نريد السلسلة”.