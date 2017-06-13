الحريري: انجاز قانون الانتخاب ليس انجازا لحزب او طائفة بل للبلد

لفت رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمة له خلال حفل إفطار في البيال، إلى أنه “تم ببركة هذا الشهر الاتفاق على قانون الانتخاب، اتفقنا على قانون جديد، تفاصيل القانون تسمعوها غدا بنهاية جلسة مجلس الوزراء وهذا انجاز ليس لحزب أو طائفة، بل انجاز للبلد خصوصا ان هذا كان آخر موضوع اساسي كان عليه خلاف بالبلد، ولم يعد هناك مسائل صدام اساسية تعرقل النهوض بالبلد”.

وأكد أن “مسؤوليتنا المحافظة على الاستقرار الداخلي وحماية بلدنا من العواصف الموجودة حولنا وبموضوع قانون الانتخاب، اتاسف علنا ان هناك اصلاحات جاهدنا من أجلها ولم نتمكن من اقرارها ومنها الكوتا النسائية، لم ننجح للاسف لكن سنبقى سنناضل ونحاول وبالنسبة لي ستكون هناك كوتا نسائية للمرأة بقلب كل لوائحنا الانتخابية”، مشيراً إلى “أنني كنت فعليا مؤمن ان عدم الاتفاق على قانون هو فشل بالنسبة لي لكننا للحمد لله نجحنا”.

وأشار إلى أنه “من واجبي ان اكون كرفيق الحريري وهذه القوة تأتي من الاعتدال، لكن عندما يكون الشخص متطرفا ومتشددا فهذا لا يفيد أحد، لكن التشدد للاعتدال يساعد في نهوض البلد ونحن رفضنا الفتنة واعتمدنا الاعتدال لانه هو من يمنع الفتنة”، لافتاً إلى “أنني ارى انه من واجبي انا كسعد الحريري ان أكمل مشوار رفيق الحريري. وكلمتي الأخيرة هي لدار الايتام التي يفتخر الشخص بأن يعمل بها واهنئكم على عملكم ورمضان كريم”.