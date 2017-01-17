الحريري ترأس اجتماعا للبحث في تطوير خدمات المطار من كل النواحي

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، اجتماعا حضره وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، مدير شركة خدمات طيران الشرق الأوسط محمد شاتيلا وعدد من ضباط جهاز أمن المطار ومستشار الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز.

وخصص الإجتماع للبحث في موضوع تطوير خدمات المطار من كل النواحي وتم اتخاذ اجراءات تتععلق بتحسن الوضع على كل الاصعدة من من سلامة الطيران الى الطريق العام الى الامن والكهرباء والزحمة

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المصدر : الوكالة الوطنية