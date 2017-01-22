الحريري تفقد والمشنوق والصراف مقهى “الكوستا”: لا تخافوا إلا من الله

تفقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء اليوم، مقهى الـ”كوستا” في الحمراء، يرافقه وزيرا الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والدفاع يعقوب الصراف، وصافح رواد المقهى وتحدث اليهم.

وأدلى الحريري بتصريح قال فيه: “البلد بخير طالما الوحدة والتماسك بين الشعب اللبناني موجودان، خصوصا في ظل وجود رئيس الجمهورية وعينه الساهرة على الأمن، وبوجود القوى الأمنية إن كان في وزارة الدفاع أو في وزارة الداخلية، وهم قاموا بعمل كبير جدا ولا يزالون يعملون بجهد كبير وهذا هو واجبهم. لقد أتيت إلى هنا لكي أقول للناس ان الخوف الذي يحاولون وضعه في قلوبكم مرفوض، وسنظل نعيش حياتنا الطبيعية وسنستمر بحب الحياة ونرتاد المقاهي والمطاعم كالمعتاد، ويجب الاستمرار بذلك. ويجب التعاون دائما مع القوى الأمنية والتبليغ عن أي عمل مشبوه وهم يهتمون بالأمور كافة”.

أضاف: “الجهد الكبير الذي يبذل من قبل القوى الأمنية كافة، إن كان من الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو أمن الدولة أو الأمن العام، هو جهد استثنائي، والعملية التي تمت بالتنسيق بين مخابرات الجيش وشعبة المعلومات، حيث قاما بجهد كبير من خلال متابعتهما للعملية، وانا شخصيا ووزيرا الداخلية والدفاع كنا نتابع هذه العملية لحظة بلحظة، وقد حصل ما حصل بالأمس وتم القبض على الانتحاري”.

سئل: هناك حديث عن ان لبنان دخل مرحلة جديدة في مواجهة الارهاب، هل هناك من خطوات اضافية لاراحة اللبنانيين؟

أجاب: “ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها إلى مثل هذا الأمر، وليس هناك من شك ان ما حصل بالأمس هو نتيجة تعاون كبير بين القوى الأمنية، ورئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى طالب بان يكون هناك عمل مشترك بين كل القوى الأمنية وتعاون وغرفة عمليات مشتركة، وما توصلنا اليه اتى نتيجة هذا التعاون. ونحن نسير بعمل علمي ويومي وجهد كبير جدا من قبل مخابرات الجيش وشعبة المعلومات. نعم التهديد موجود ولكن هناك رجال ونساء يعملون ليلا نهارا لكي يكون الأمن مستتب في البلد وهذا الامر يعيشه كل اللبنانيين يوميا”.

وختم قائلا: “أقول للبنانيين، لا تخافوا إلا من الله الذي يحمينا والبلد بألف خير، وأعداؤنا هم الذين سيخسرون ولسنا نحن. نحن لبنان، بلد الأرز وان شاء الله ستبقى الارزة مرفوعة والشعب فخور بإذن الله”.

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المصدر : NBN