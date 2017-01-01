الحريري: تقرر إرسال موفداً من وزارة الخارجية للاطلاع على أحوال الجرحى باعتداء اسطنبول وتأمين نقلهم إلى لبنان

صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء:

اجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتصالًا بفخامة الرئيس العماد ميشال عون، لوضعه في صورة الاتصالات التي اجريت مع السلطات التركية والمتعلقة باوضاع اللبنانيين الذين استهدفهم الهجوم الارهابي في اسطنبول .

وقد وجه الرئيس عون بوجوب اتخاذ كل الإجراءات التي تؤمن سلامة الجرحى وإعادة الضحايا والمصابين.

وتقرر بناء لذلك إرسال طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط، تحمل موفداً من وزارة الخارجية مع طاقم من هيئة الاغاثة وفريق طبي، للاطلاع على احوال الجرحى والمصابين وتأمين ظروف نقلهم الى لبنان .

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المصدر : NBN