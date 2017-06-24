الحريري دان محاولة استهداف الحرم المكي: لبنان يقف إلى جانب المملكة

دان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “بأشد العبارات العملية الإرهابية التي استهدفت الحرم المكي وخططت لارتكاب واحدة من أبشع الجرائم بحق الإسلام والمسلمين”.

وقال: “إن العقل الشيطاني الذي خطط لهذه العملية، يقدم دليلا قاطعا على وجود فئة شريرة وصل بها الضلال والخروج على التعاليم الإسلامية حدود المشاركة في عمل عدواني ضد المسجد الحرام وجموع المؤمنين الذين يتوافدون من أصقاع الدنيا إلى أقدس وأطهر مكان يتطلع إليه المسلمون”.

وأشاد الحريري في بيان، “بمسارعة قوات الأمن السعودية إلى إحباط هذه العملية، والقضاء على فروعها التي توزعت بين مكة المكرمة وجدة”، مؤكدا “وقوف لبنان إلى جانب المملكة العربية السعودية، قيادة وشعبا، في مواجهة الإرهاب والمتسترين عليه”.

وقال: “إن العرب والمسلمين في كل أنحاء العالم، يرون في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان قبلة المسلمين وخط الدفاع الأول عن كرامتهم ودينهم وشعائرهم في مواجهة الإرهاب وقوى التطرف، وهم يجددون في هذه المناسبة الثقة بقيادتها التي تضطلع بمسؤولية كبرى في حماية الحرم المكي، الذي سيبقى بإذن الله مقصدا لملايين البشر على مدار الأيام والأعوام، ولن تنال منه أيدي المضللين، مهما أبدعت في ارتكاب الجرائم”.

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المصدر : وكالات