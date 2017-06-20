الحريري عرض مع السفير القطري الأوضاع العامة في المنطقة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سفير دولة قطر علي بن حمد المري، وجرى عرض الأوضاع العامة في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.كما استقبل الرئيس الحريري، وفدا من “الاتحاد المعمداني الأوروبي” برئاسة الامين العام القس انتوني بيك، في حضور النائب باسم الشاب والأمين العام للمدارس الانجيلية في لبنان الدكتور نبيل قسطه.

ونقل القس بيك عن الحريري “تشديده على الانفتاح في لبنان وسياسة قبول الاخر وتعزيز ثقافة السلام، بالرغم من كل التحديات التي نواجهها، معتبرا ان الحرية والديموقراطية تمثل جزءا أساسيا من قيمنا”، واشار الى ان “الرئيس الحريري طلب من الوفد القيام بدور التوعية لخصوصية لبنان في الشرق الأوسط، لا سيما في الظروف والأحداث الحالية واتخاذ مبادرات إنسانية لدعم برامج النازحين”.

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المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام