الحريري: في تيار المستقبل سنطبق الكوتا النسائية على كل لوائحنا

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أن اجتماعات مجلس الوزراء التي يسعى إلى عقدها في المناطق، “تهدف إلى التأكيد للبنانيين جميعا أنهم جزء لا يتجزأ من الدولة، وأن الدولة موجودة في كل لبنان وملتزمة شؤون كل المناطق في كل زاوية منه”.

وفي كلمة له خلال ترؤسه ظهر اليوم، جانبا من الاجتماع التنسيقي لتقييم اجتماعات اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات شدد الحريري على أن “كل ما سيتضمنه جدول الأعمال سيتم تنفيذه ولو كان بشكل تدريجي، إنما ضمن خطة تظهر برنامجا واضحا للتنفيذ”. واوضح أن “هذه الخطة ستساعد الفريق الحكومي، سواء كنا نحن أو كان غيرنا، على تحقيق الإنماء المناطقي”. وأكد أن ” الحكومة اللبنانية سوف تتولى معالجة الأمر ووضع خطة متكاملة للنفايات وسحبها من البحث السياسي والديماغوجي الحاصل”. وقال: “إن ما اريده هو أن نجد حلولا للجميع وسوف أتابع هذا الموضوع إلى النهاية”، مضيفا: “انا سعيد ان الكوتا النسائية في هذا الاجتماع كبيرة جدا، واطمئنكم اننا في تيار المستقبل سنطبق الكوتا النسائية على كل لوائحنا”.

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المصدر : NBN