الحريري: لبت قانون الحفاظ على التراث والمحافظة على ثقافتنا رغم كل الظروف

شكر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في كلمه له خلال اطلاق الخطة الخماسية للنهوض الثقافي في لبنان، وزير الثقافي غطاس خوري والوزير السابق روني عريجي الذي بدأ بهذه الخطوة وطورها خوري، “والذي اعرفه منذ سنوات وعندما شكلنا الحكومة قلت له أنك ستعمل في وزارة الثقافة فقبل ومنذ يومها لا يتحدث بالطب بل فقط في الثقافة وهو يحمل القضية ويمشي بها”، كما شكر “كل الذين عملوا على هذه الخطة في هذه الوزراة وكل المهتمين بالثقافة”.

وأوضح أن “الخطة على خمس سنوات بقيمة 180 مليون دولار، وهذا المبلغ لا شيء بالنسبة لها لأنه يمكن أن يعطي للبنان مليار و80 مليون دولار، اذا حافظنا على الثقافة والتراث يمكن أن نحافظ على لبنان، هذا الاستثمار في مكانه وسنعمل لتحقيق الاستمثار وتثبيته، لأنه هذه الوزارة يجب أن تكون سيادية لأنها تاريخنا وتراثنا وما تمثلنا بالتاريخ والذي لا تاريخ له لا مستقبل له”.

وأكد الحريري أنه “يمكن للحكومة أو الدولة أن تحاول القيام بما هو مقدروها ولكن على القطاع الخاص المساعدة لأن له دور بهذا المجال ويجب أن نحفظ القطاع الخاص بالمحافظة على التراث والاثار”، مشددا على أنه “آن الأوان لبت قانون الحفاظ على المباني التراثية، لأنه ليس طبيعيا أن نسمع أن هناك مهدد لأن أحد الاشخاص يريد بناء جديد”، لافتا الى أن “الناس بحاجة الى أن تستثمر ولكن يجب الوصول الى معادلة لأن الذي لديه ارض أو مبنى تراثي يجب أن نحفذه بالمحافظة على التراث مع المحافظة على مصلحة اولاده، لهذا يجب اقرار هذا القانون”.

print

المصدر : NBN