الحريري: مجلس الوزراء يجتمع الاثنين للبحث في قانون الانتخاب

اشار رئيس الحكومة سعد الحريري الى ان الحكومة التزمت اقرار قانون جديد للانتخابات، وهذه المسألة وضعت في عهدة القوى السياسية الموجودة في مجلس النواب والحكومة، وهذا الامر وصل الى خط النهاية ولا مفر من اقرار قانون جديد، ومسؤولية اقرار قانون جديد هي مسؤولية وطنية، ونحن في الحكومة راهنا على التوافق السياسي الذي يترجم في مجلس الوزراء.

ولفت الحريري في كلمة له خلال افتتاح جلسة المساءلة للحكومة في المجلس النيابي، الى ان الحكومة عند التزامها بإجراء الانتخابات النيابية ورفض الفراغ بالسلطة التشريعية، وهي ستدرس قانون انتخاب وسترسله الى مجلس النواب حيث يتم اقراره، وقد اقرت الحكومة مشروع الاحكام الضريبية لقطاع النفط، وعقدت 16 اجتماع لاقرار مشروع موازنة 2017 وحولته الى المجلس النيابي والعجز المرتقب فيها اقل من عجز العام الماضي.

اضاف الحريري: بعد شهر من الان سيبدأ العمل لانجاز موازنة 2018 بأسرع وقت، وقد اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات التي تضبط الهدر، كما اقرت خطة الكهرباء وهي تشمل اشراك القطاع الخاص والانتقال من الفيول الى الغاز، ووضعت خطة لمواجهة اعباء النزوح السوري. وشدد على ان الامن مسؤولية الدولة ومؤسساتها الشرعية، وخلال الاشهر الثلاثة الماضية تم العمل على تصحيح الكثير من العلاقات مع الدول الشقيقة.

واكد ان مصلحة لبنان بالتعاون مع اشقائه وليس بالتنكر لهذه العلاقات، وقد انجزت الحكومة ورشة عمل سلامة المطار بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، كما انجزت الكثير في وقت قصير بفضل التضامن بين المكونات، ولا زال امامها ورشة عمل كبيرة ومصممون على استعادة الثقة.

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المصدر : NBN