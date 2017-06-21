الحريري: من غير الطبيعي أن تكون مدة تزويد اللبنانيين بالكهرباء 11 ساعة باليوم

اكد رئيس الحكومة سعد الحريري في مستهل جلسة الحكومة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، أن قانون الانتخاب الجديد صدر نتيجة حوار سياسي معمقة بين الفرقاء وهو قانون صنع في لبنان، علما أن القوانين السابقة كانت تسقط أحيانا إسقاطا على اللبنانيين وهي أحدثت انقسامات بما بيننا، واهمية هذا القانون انه نتيجة توافق الأطراف اللبنانية.

وتحدث الحريري عن موضوع الكهرباء، فدعا إلى اعتماد مقاربة إيجابية لتأمين الكهرباء لأنه من غير الطبيعي أن تكون مدة تزويد اللبنانيين بالكهرباء 11 ساعة في اليوم، خصوصا وأن الحلول موجودة، ودعا إلى وضع الخطة المتفق عليها قيد التطبيق، واذا كان لدى الوزراء ملاحظات فيتم عرضها والخروج بحلول إيجابية، لاسيما وأن الوقت يضغط والحاجة للكهرباء أساسية.

وتحدث الحريري عن موضوع تحديد السلع اللبنانية القادرة للتصدير الى الاتحاد الأوروبي، ولفت الى انه تم تحديد 6 قطاعات للتصدير، وأكد أن وزير الصحة غسان حاصباني سيترأس لجنة تضم وزارة الصناعة والاقتصاد لمتابعة الملف، وقال الحريري انه سيتم لجنة برأسته لدعم خطة عمل الأمم المتحدة.

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المصدر : NBN