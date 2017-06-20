الحريري: من يحاول ان يبيع بضاعة التطرف بالسياسة لا مكان له بيننا

توجه رئيس الحكومة سعد الحريري لقطاع المهن الحرة بالقول “انتم المجتمع المدني الاصلي في لبنان الذي استند له رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لتحقيق أحلامكم وطموحاتكم والتي كانت بداية تحقيقها وقف الحرب الأهلية واطلاق اعادة الاعمار التي سنستكملها نحن”.

وفي كلمة له خلال حفل إفطار لقطاع المهن الحرة، لفت إلى انكم “طائفة الحوار والعيش المشترك طائفة الأوادم والاعتدال، ايها الاحباء، عندما نقول نحن أهل الاعتدال هذا يعني اننا نقيض التطرف والمسافة بين الاعتدال والتطرف هي المسافة بين ان تكون مسلم ومسيحي حقيقي وبين ان تكون مسلم ومسيحي مزيف. الاعتدال خيار ديني وأخلاقي وسياسي والخروج عنه خروج عن الدين والاخلاق ومن يحاول ان يبيع بضاعة التطرف في السياسةوغير السياسة لا مكان له بيننا”.

وأشار إلى أنهم “يعتبرون ان استخدام اسم رفيق الحريري في خطاباتهم يعطيهم شرعية في الشارع السياسي، وأثقل شيء على رفيق الحريري كان هذا النوع من مستغلي الفرص وقليلي الوفاء، القريب والبعيد يعرف ان تيار “المستقبل” كان ولا يزال الرقم الصعب في المعادلة الوطنية وقوى كثيرة حاولت كسر هذا الرقم لكن لم تنجح ومن يفكر انهم يستطيعون كسر تيار “المستقبل” فهم لا يعرفون تيار رفيق الحريري وجمهور رفيق الحريري”.

وأضاف الحريري انهم “يأخذون اسم رفيق الحريري ليعملوا لمصلحة الجهات التي هدفها نهاية مشروع رفيق الحريري ومن يقول غير ذلك هو منافق، لا شيء يقدر على خطف تيار “المستقبل” إلى التطرف وما عاش في لبنان وخارج لبنان من يفكر انه يستطيع ان يشطب تيار “المستقبل”، مؤكداً “أنتم خط الدفاع الأول، لحظة اغتيال الحريري حملنا علما واحدا هو علم لبنان وأنتم خط الدفاع الأول عن العيش المشترك وقيام دولة الشرعية والقانون وأذهب معكم إلى النهاية في حماية هذا الخط والتسويات حق للبلد علينا وعلى كل السياسيين والمسؤولين نحن دخلنا بتسوية صنعت للبلد أهم انجازين: رئيس صنع في لبنان وقانون انتخابي صنع في لبنان”.

وأكد أن “هذه الانجازات أصبحت محفورة في سجل تيار “المستقبل”، هوية لبنان واستقرار لبنان والعيش المشترك بين اللبنانيين هم أمانة رفيق الحريري عند تيار “المستقبل” إلى يوم الدين فحافظوا على هذه الأمانة وكونوا على مستوى التحديا”، مشيراً إلى أن “الانتخابات على الأبواب وأرى الانتصار فيها بإذن الله كما أراكم هنا أمامي لكن هذا لا يعني ان نضع يدنا في مياه باردة بل علينا ان نكون من اليوم في حالة استنفار”، مؤكداً أنه “لا عودة إلى الوراء، التقصير ممنوع والتردد ممنوع وممنوع فتح أجندات خاصة”.

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المصدر : وكالات