الحريري: يجب الا نيأس من التوصل الى قانون جديد ونحن لم نصل لطريق مسدود

اشار رئيس الحكومة سعد الحريري الى ان التباين في وجهات النظر حول القانون الانتخابي بين المكونات السياسية لا يعني الوصول الى طريق مسدود، وهو يشكل دليل عافية.

ولفت الحريري في مستهل جلسة الحكومة، الى ان ورش العمل السياسية يجب ان تستمر والوقوف على آراء كل الأطراف والقوى مسؤولية الجميع، لا سيما مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة.

وتابع رئيس مجلس الوزارء في مداخلته: “يجب الا نيأس من التوصل الى قانون جديد، وان نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون لا يثير المخاوف لدى اي مكون من المكونات، الكل ينادي بدفن قانون الستين وكل الدعوات تتركز على انتاج قانون جديد”.

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المصدر : الوكالة الوطنية