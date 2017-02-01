الحشد الشعبي والبيشمركة يلتقيان شمال غرب تلعفر وينشآن ساترا مشتركا

حققت قوات الحشد الشعبي، تماسا مباشرا مع قوات البيشمركة شمال غرب تلعفر، فيما تم انشاء ساتر مشترك شمال الطريق الرابط بين تلعفر وسنجار.

والتقى “اللواء 53 في الحشد الشعبي مع البيشمركة ضمن عمليات تحرير مناطق شمال طريق (تلعفر _ سنجار)”.

وحقق “الحشد التماس مع البيشمركة وسد المساحة الواقعة بينهم، فضلا عن انشاء ساتر مشترك بالقرب من قرية سينو الواقعة في الطريق الواصل الى قضاء تلعفر”.

وكان الحشد الشعبي قد اطلق في وقت سابق من اليوم الاربعاء عملية نوعية تمكن خلالها من قطع تحركات داعش، ما بين عين طلاوي وتلال سينو، والسيطرة على الطريق الرابط بينهما، وتحقيق اللقاء مع البيشمركة.

print

المصدر : وكالات