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الحشد الشعبي يتقدم باتجاه “تل صفوك” اخر المعابر الحدودية مع سوريا

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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الحشد الشعبي يتقدم باتجاه “تل صفوك” اخر المعابر الحدودية مع سوريا

 

اكد امر اللواء العاشر في الحشد الشعبي ابو هدى الساعدي، ان قوات الحشد تواصل تقدمها باتجاه قرية ومعبر “تل صفوك” اخر المعابر بين العراق وسوريا من جهة محافظة نينوى.

وقال الساعدي في حديث لموقع “الحشد الشعبي” ان’’السيطرة على قرية تل صفوك الحدودية تعني انهاء تنظيم داعش وسلبه لأخر معابره باتجاه سوريا”، مضيفاً ان “قواتنا سيطرت على الحدود واكملنا مراحل عدة من العمليات وهدفنا الاهم هو السيطرة على اخر معابر داعش باتجاه سوريا’’.

وتابع الساعدي ان ’’ قواتنا واثناء تقدمها باتجاه الحدود العراقية السورية تمكنت من قتل عدة عناصر من داعش وتدمير عجلاتهم’’.

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المصدر : الاعلام الحربي

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