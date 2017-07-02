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الحشد الشعبي يحبط هجوما كبيرا لداعش غرب الموصل مصدره الاراضي السورية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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الحشد الشعبي يحبط هجوما كبيرا لداعش غرب الموصل مصدره الاراضي السورية

أحبطت قوات الحشد الشعبي, الاحد, هجوما كبيرا لتنظيم داعش الاجرامي غرب الموصل, فيما كبدت العدو خسائر كبيرة بالارواح والمعدات.

وقال آمر اللواء الثالث عشر في الحشد الشعبي قاسم مصلح في تصريح لموقع الحشد الشعبي ان “قواتنا وبمساندة طيران الجيش تمكنت من إحباط هجوم كبير لعناصر داعش قادم من الاراضي السورية غرب الموصل “, لافتا الى ان ” لواء انصار المرجعية ولواء انصار العقيدة قدما الدعم والاسناد الكبير للواء الثالث عشر في الحشد الشعبي الماسك لخط الصد في الشريط الحدودي غرب الموصل”.

واضاف مصلح ان ” قواتنا استخدمت الاسلحة المتوسطة الثقيلة في دك تجمعات العدو وقتل العديد منهم وتدمير عجلاتهم “, مشيرا الى ان “قواتنا على أتم الاستعداد في اي وقت ويتمتعون باليقظة والحذر وقد بذلت كافة الفصائل الماسكة للحدود جهودا كبيرة في تأمين الحدود العراقية السورية”.

هذا وتستمر قوات الحشد الشعبي في مسك الحدود العراقية السورية بعد تحرير مساحات كبيرة كانت ترزح تحت سيطرة تنظيم داعش الاجرامي “.

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المصدر : موقع الحشد الشعبي

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