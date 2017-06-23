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الحشد الشعبي يستهدف اهدافا لـ”داعش” على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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الحشد الشعبي يستهدف اهدافا لـ”داعش” على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا

استهدف الحشد الشعبي اليوم الجمعة، اهدافا تابعة لتنظيم داعش على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وقال موفد إعلام الحشد الشعبي ان “الاسناد الصاروخي التابع للواء 28 في الحشد الشعبي عالج اهداف وتجمع لعناصر داعش في القرى الحدودية بين العراق وسورية من مخفر تل صفوك الحدودي”، لافتا الى ان “الضربات اسفرت عن تحقيق صابات مباشرة في صفوف العدو حيث شوهد وهم يفرون”.

واضاف الموفد انه بحسب المعلومات الاستخبارية ان “عناصر دعش كانوا يخططون للهجوم باتجاه قطعات الحشد الشعبي المنتشرة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا”.

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المصدر : NBN

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