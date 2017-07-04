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الحشد الشعبي يصد تعرضا كبيرا لداعش على الحدود العراقية السورية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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الحشد الشعبي يصد تعرضا كبيرا لداعش على الحدود العراقية السورية

صدت قوات الحشد الشعبي تعرضا كبيرا لتنظيم داعش الاجرامي على الحدود العراقيو السورية.
وقال موقع الحشد الشعبي ان “اللواء 13 في الحشد الشعبي تمكن من صد هجوم كبير لتنظيم داعش على الحدود العراقية السورية “، لافتا الى ان “قواتنا تمكنت من حرق كدس للعتاد تابع للأرهابيين”.
كما دمرت قوات الحشد سيارة تحمل سلاح ثقيل داعش باحباط تعرض لهم في تل صفوك الحدودية.
وقال الموقع ان ” اللواء 28 في الحشد الشعبي صد هجوم لتنظيم داعش الاجرامي في تل صفوك وتمكن من تدمير سيارة تحمل سلاح 23 ملم وقتل قناصا لداعش”.

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المصدر : الاعلام الحربي

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