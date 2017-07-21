الحشد الشعبي يقتل ثلاثة من كبار قادة داعش بعملية نوعية في تلعفر



قتلت قوات الحشد الشعبي الجمعة، ثلاثة قادة من تنظيم داعش” بعملية نوعية في قضاء تلعفر غرب الموصل.

وذكر موفد إعلام الحشد الشعبي ان “اللواء/ 17 في الحشد الشعبي نصب كمينا محكما لخلايا “داعش” الارهابي في منطقة تل الزلط غربي الموصل، ما اسفر عن مقتل ثلاثة من قيادات التنظيم الاجرامي”.

واضاف الموفد ان الارهابيين “هم كل من الارهابي الملقب “ابو ايمان امنية” مسؤول مايسمى بـ”الشرطة الاسلامية” والارهابي “ابو عبد زعيزيعة” مسؤول تجنيد الانغماسيين والارهابي “ناصر عبد الله خضر البدراني”.

وتابع الموفد ان “مهمة الارهابيين كانت لغرض جمع الخلايا والتخطيط لمهاجمة قطعات الحشد الشعبي من الخلف”.

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المصدر : الاعلام الحربي