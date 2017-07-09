الحصيلة الاولية لنسبة الاقتراع المتوزعة على بعض المراكز

نسب الاقتراع في بعض المراكز لانتخابات نقابة معلمي المدارس الخاصة
في مركز بيروت
قلم ١ ـ ٥٦ مقترع
قلم ٢ ـ ٦٢ مقترع
قلم ٣ ـ ٥١ مقترع
قلم ٤ ـ ٢٤ مقترع
قلم ٥ ـ ٢٣ مقترع
مجموع ـ ٢١٦ مقترع
مركز الشمال
قلم ١ـ ١٠٣ مقترع
قلم ٢ـ ١٣٣ مقترع
قلم ٣ـ ٦٧ مقترع
قلم ٤ـ ٧١ مقترع
قلم ٥ـ ٣٧ مقترع
مجموع ـ ٤١١ مقترع
مركز البقاع
قلم ١ ـ ١٢٣ مقترع
قلم ٢ ـ ١٣٩ مقترع
مجموع ـ ٢٦٢ مقترع
مركز الجنوب
قلم ١ ـ ٩٧
قلم ٢ ـ ١٥١
قلم ٣ ـ ١٢٨
قلم ٤ ـ ٧٥
مجموع ـ ٤٥٥
كما تفيد المعلومات الاولية ان نسبة الاقتراع في لبنان وصلت الى 25% حسب النقيب السابق نعمة محفوظ
المصدر : NBN