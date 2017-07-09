الحصيلة الاولية لنسبة الاقتراع المتوزعة على بعض المراكز

نسب الاقتراع في بعض المراكز لانتخابات نقابة معلمي المدارس الخاصة

في مركز بيروت

قلم ١ ـ ٥٦ مقترع

قلم ٢ ـ ٦٢ مقترع

قلم ٣ ـ ٥١ مقترع

قلم ٤ ـ ٢٤ مقترع

قلم ٥ ـ ٢٣ مقترع

مجموع ـ ٢١٦ مقترع

مركز الشمال

قلم ١ـ ١٠٣ مقترع

قلم ٢ـ ١٣٣ مقترع

قلم ٣ـ ٦٧ مقترع

قلم ٤ـ ٧١ مقترع

قلم ٥ـ ٣٧ مقترع

مجموع ـ ٤١١ مقترع

مركز البقاع

قلم ١ ـ ١٢٣ مقترع

قلم ٢ ـ ١٣٩ مقترع

مجموع ـ ٢٦٢ مقترع

مركز الجنوب

قلم ١ ـ ٩٧

قلم ٢ ـ ١٥١

قلم ٣ ـ ١٢٨

قلم ٤ ـ ٧٥

مجموع ـ ٤٥٥

كما تفيد المعلومات الاولية ان نسبة الاقتراع في لبنان وصلت الى 25% حسب النقيب السابق نعمة محفوظ

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المصدر : NBN