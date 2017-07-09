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الحصيلة الاولية لنسبة الاقتراع المتوزعة على بعض المراكز

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الحصيلة الاولية لنسبة الاقتراع المتوزعة على بعض المراكز

نسب الاقتراع في بعض المراكز لانتخابات نقابة معلمي المدارس الخاصة

في مركز بيروت
قلم ١ ـ  ٥٦ مقترع
قلم ٢ ـ ٦٢ مقترع
قلم ٣ ـ ٥١ مقترع
قلم ٤ ـ  ٢٤ مقترع
قلم ٥ ـ  ٢٣ مقترع
مجموع ـ  ٢١٦ مقترع

 

مركز الشمال
قلم ١ـ ١٠٣ مقترع
قلم ٢ـ ١٣٣ مقترع
قلم ٣ـ ٦٧ مقترع  
قلم ٤ـ ٧١ مقترع 
قلم ٥ـ ٣٧ مقترع 

مجموع ـ ٤١١ مقترع 

 

مركز البقاع
قلم ١ ـ  ١٢٣ مقترع
قلم ٢ ـ  ١٣٩ مقترع

مجموع ـ ٢٦٢ مقترع 

 

مركز الجنوب
قلم ١ ـ ٩٧
قلم ٢ ـ ١٥١
قلم ٣ ـ ١٢٨
قلم ٤ ـ ٧٥
مجموع ـ  ٤٥٥

 

كما تفيد المعلومات الاولية ان نسبة الاقتراع في لبنان وصلت الى 25% حسب النقيب السابق نعمة محفوظ

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المصدر : NBN

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