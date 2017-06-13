الحظر الجوي على الدوحة يقتصر على الشركات القطرية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الامارات في بيان الثلاثاء ان الحظر الجوي المفروض على قطر منذ بدء الازمة الدبلوماسية مع الدوحة يشمل حصرا شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في قطر.

بدورها اصدرت هيئتا الطيران المدني في كل من السعودية والبحرين بيانين مطابقين بشأن هذا الحظر الذي فرضته الدول الثلاث على قطر عندما اعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية معها في 5 حزيران/يونيو اثر اتهامها الدوحة بـ”دعم الارهاب”، وهو ما تنفيه الاخيرة.

وجاء في البيانات التي نشرت على وكالات أنباء الدول الثلاث أنه بموجب الحظر الجوي “تمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في المطارات أو العبور في الأجواء السيادية” للإمارات والسعودية والبحرين.

ولفت البيان إلى أن “هذا القرار لا يشمل شركات الطيرات والطائرات غير المسجلة في دولة قطر” أو في أي من الدول الثلاث “والراغبة في عبور أجواء (هذه الدول) من وإلى دولة قطر”.

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المصدر : وكالات