الحكومة الأردنية تؤكد دعمها لوقف إطلاق النار في سوريا

اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، إن “الأردن يدعم الهدنة التي أعلنها الجيش السوري يوم أمس السبت في جنوب البلاد لمدة 48 ساعة”،

كما أكد على أن “الاردن يدعم جميع الجهود والمبادرات التي تبذل لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار على كل الأراضي السورية”.

كما عبر المسؤول الأردني عن أمله “في التزام كافة الأطراف بتنفيذ الاتفاق”، مؤكدا أهمية وقف إطلاق النار لـ”التخفيف على الأشقاء السوريين، خاصة المحتاجين لوصول المساعدات الإنسانية”.

وجدد الناطق الرسمي “موقف الأردن الداعي إلى ضرورة العمل عبر مسار جنيف لإيجاد حل سياسي للأزمة يقبله السوريون ويضمن وحدة سوريا وتماسكها ويحمي سيادتها”.

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المصدر : وكالات