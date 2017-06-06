  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
غير مصنف

الحكومة الأردنية قررت تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر

Posted by
تاريخ:
مصنف: غير مصنف
اترك تعليقا
10 Views
الحكومة الأردنية قررت تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر

قررت السلطات الأردنية تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر”، مشيرةً إلى أنها قررت إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” القطرية في العاصمة االردنية عمّان”.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر اعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، حماية لأمنها من مخاطر الإرهاب والتطرف.

كما علقت شركات طيران عدة رحلاتها الى قطر وكانت قد تدهورت علاقة قطر بجيرانها الشهر الماضي عندما بثت وسائل الإعلام القطرية كلمة لأمير قطر للشيخ تميم بن حمد عن الخطوط العامة للسياسة القطرية التي لا تتسق وكونها عضو في مجلس التعاون الخليجي وملتزمه بالخط العام لسياساته.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class