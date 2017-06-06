الحكومة الأردنية قررت تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر

قررت السلطات الأردنية تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر”، مشيرةً إلى أنها قررت إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” القطرية في العاصمة االردنية عمّان”.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر اعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، حماية لأمنها من مخاطر الإرهاب والتطرف.

كما علقت شركات طيران عدة رحلاتها الى قطر وكانت قد تدهورت علاقة قطر بجيرانها الشهر الماضي عندما بثت وسائل الإعلام القطرية كلمة لأمير قطر للشيخ تميم بن حمد عن الخطوط العامة للسياسة القطرية التي لا تتسق وكونها عضو في مجلس التعاون الخليجي وملتزمه بالخط العام لسياساته.

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المصدر : NBN