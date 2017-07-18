الحكومة الفلسطينية تحذر من تداعيات إجراءات الحكومة الاحتلال الإسرائيلي بالقدس

حملت الحكومة الفلسطينية، الحكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى، وكافة المحاولات الإسرائيلية لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية وطمس هويتها العربية والفلسطينية.

وحذرت الحكومة في بيان، من تداعيات وعواقب إجراءات الحكومة الإسرائيلية في مدينة القدس، التي بدأت يوم الجمعة بإغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة الصلاة فيه، ومنع رفع الأذان من مآذنه ودخول الشرطة الإسرائيلية إلى المسجد وتفتيشه والعبث بمحتوياته والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية، ثم زرع البوابات الإلكترونية أمام بوابات المسجد الأقصى.

واكدت “إننا وباسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الفلسطينية، وباسم كل الشعب الفلسطيني في القدس وفي كل مكان نرفض هذه الإجراءات الخطيرة، والتي من شأنها منع حرية العبادة وإعاقة حركة المصلين وفرض عقوبات جماعية وفردية على أبناء شعبنا وانتهاك حق الوصول إلى الأماكن المقدسة والمساس بحق ممارسة الشعائر الدينية”.

وشددت الحكومة على أن “إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال ليس لها أي سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن قوة الاحتلال لا تبطل حقاً ولا تحق باطلاً، وكافة الإجراءات التي تفرضها على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى مرفوضة جملة وتفصيلاً وتأتي في إطار تنفيذ مخططات الاحتلال في محاولاته لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس وفي المسجد الأقصى والمساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية”.

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المصدر : NBN