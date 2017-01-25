الحكومة تقرر اعادة اطلاق الدورة الأولى لدورة التراخيص للتنقيب عن النفط

لفت وزير الثقافة ووزير الاعلام بالوكلة غطاس خوري خلال تلاوته مقررات جلسة الحكومة المنعقدة في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى ان “رئيس الجمهورية تحدث في مستهل الجلسة عن زيارته إلى السعودية مؤكدا ان العلاقات السعودية اللبنانية عادت إلى طبيعتها، ولفت إلى ان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أعرب مرارا عن محبته للبنان وقال ان اجواء المحادثات كانت جيدة، وفيما خص الهبة فإنه سيكون موضع بحث بين وزيري دفاع البلدين وعرض نتائج زيارته إلى دولة قطر، وأشار إلى الاتفاق مع الجانب القطري على متابعة البحث في تفاصيل الامور التي تم بحثها خلال الزيارة”.

وأشار إلى أن “عون تناول الوضع الامني في البلاد وجدد تهنئة الجيش على احباط تفجير الكوستا، وتحدث عن حوادث الخطف وأكد ان منع تكرار هذه الاعمال يكون من خلال تنفيذ اجراءات امنية مشتركة بعيدا عن الاعلام لأنه من غير المسموح حصول هكذا جرائم بعد اليوم و شدد عون على ان اللجوء على توقيع عقود بالتراضي أو اللجوء إلى التجزئة لا يجب ان تتم إلا في الحالات الطارئة”، لافتاً إلى ان ” الرئيس عون تمنى ان يحقق مؤتمر الاستانة النتائج الايجابية وانهاء الازمة السورية وتحدث عن زيارة وفد الامم المتحدة الذي تولى درس استراتيجية جديدة لعمل قوات “اليونيفيل” في الجنوب”.

وأفاد خوري أن “رئيس الحكومة سعد الحريري أثنى على عمل الاجهزة الامنية ودعا إلى وقف التشكيك وطالب بضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي حوادث الخطف”، مشيراً إلى أن “مجلس الوزراء قرر اعادة اطلاق الدورة الأولى لدورة التراخيص للتنقيب عن النفط وعلى الانضمام الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية وتنفيذها وتسمية وزير الطاقة لتمثيلها”، لافتاً إلى أن “الحكومة وافقت على تأمين اعتمادات اللازمة من احتياطات الموازنة لتنفيذ الاشغال المطلوبة لمطار بيروت ووافقت على طلب وزير شؤون المرأة نقل اعتماد لتأمين تشغيل مكتب الوزارة”.

وأضاف أن “الحكومة وافقت على طلب تطويع عدد من المفتشين لصالح الامن العام بحيث يصبح العدد الاجمال 200 مفتش”، مشيراً إلى ان “الحكومة وافقت على فتح مركزين لهيئة ادارة السير في كل من بعلبك وعكار، ووافقت على تجديد تراخيص وسائل الاعلام من فئتي الاولى والثانية”.

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المصدر : NBN