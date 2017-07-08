الخارجية الأميركية أكدت دعم واشنطن لإعادة توحيد قبرص

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت دعم واشنطن لإعادة توحيد قبرص.
وأعربت هيذر نويرت فى بيان صحفى عن خيبة أمل الولايات المتحدة إزاء انتهاء مؤتمر قبرص الذى انعقد فى مدينة كرانز-مونتانا بسويسرا بدون اتفاق.
ولفتت المتحدثة باسم الخارجية إلى اننا “نعرب أيضا عن امتناننا واحترامنا للعمل الجاد الذى بذلته جميع الأطراف بجانب تيسير الأمم المتحدة لعقد هذا المؤتمر.وستواصل الولايات المتحدة دعم الجهود الرامية إلى إعادة توحيد الجزيرة بوصفها اتحادا ثنائيا يضم طائفتين، بما يعود بالنفع على جميع القبارصة”.
المصدر : NBN