الخارجية الأميركية أكدت دعم واشنطن لإعادة توحيد قبرص

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ‏الأميركية هيذر نويرت دعم واشنطن لإعادة توحيد قبرص.‏

وأعربت هيذر نويرت فى بيان صحفى عن خيبة أمل الولايات المتحدة إزاء انتهاء ‏مؤتمر قبرص الذى انعقد فى مدينة كرانز-مونتانا بسويسرا بدون اتفاق.‏

‏ولفتت المتحدثة باسم الخارجية إلى اننا “نعرب أيضا عن امتناننا واحترامنا للعمل الجاد ‏الذى بذلته جميع الأطراف بجانب تيسير الأمم المتحدة لعقد هذا ‏المؤتمر.وستواصل الولايات المتحدة دعم الجهود الرامية إلى إعادة ‏توحيد الجزيرة بوصفها اتحادا ثنائيا يضم طائفتين، بما يعود بالنفع على ‏جميع القبارصة”.‏

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المصدر : NBN