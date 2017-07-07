الخارجية الأميركية: نتباحث مع روسيا لوضع آليات مشتركة لضمان الاستقرار في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأمبركية، أن الولايات المتحدة تقوم بدارسة وضع آليات مشتركة مع روسيا من أجل ضمان الاستقرار داخل سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، في مؤتمر صحفي عقدته في واشنطن، إن “الولايات المتحدة تقوم بدراسة احتمالية وضع ما نعتبره آلية مشتركة لضمان الاستقرار مع روسيا في داخل سوريا”.

وأشارت إلى أن التعاون بين البلدين “سيعزز الاستقرار على الأرض وسيمهد الأرضية لتحقيق تسوية سياسية لمستقبل سوريا”.

وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقوم بفرض مناطق حظر للطيران في سوريا، قالت نويرت: “نحن نستكشف العديد من الخيارات، فالصراع السوري يدخل عامه السابع”.

وأضافت “نعتقد أن روسيا تتحمل مسؤولية خاصة ولديهم نفوذ كبير على النظام السوري. سنواصل الضغط عليهم لفعل المزيد وسنستمر بالعمل معهم مع استمرار حواراتنا”.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن بلادها “لم تغير من سياستها المتعلقة بسوريا”.

وقالت: “بعض الكلمات وبعض العبارات قد تكون تغيرت في هذه المرحلة، ولكن بشكل عام فإنها مناطق حظر الطيران واحدة من سلسلة من الخيارات التي تضعها الولايات المتحدة الآن في حسبانها”.

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المصدر : NBN