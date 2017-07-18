الخارجية الإيرانية: نشك بالمزاعم الأميركية حول استخدام الجيش السوري الأسلحة الكيميائية بإدلب

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن إيران ضحية استخدام الأسلحة الكيميائية وتعتبر هذه الأسلحة خطاً أحمراً بالنسبة لها.

وفي حديث له خلال حضوره في مركز الأبحاث “مجلس العلاقات الخارجية الأميركية” في نيويورك مساء أمس الاثنين، أشار ظريف إلى اتهام سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية، وأكد على ضرورة إجراء تحقيقات في هذا المجال معلناً هناك أليات محددة يمكن استخدامها لهذا الغرض.

وتابع قائلاً “اننا نشك بشكل جاد في صحة المزاعم الأميركية بشأن لجوء الحكومة السورية إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة خان شيخون في ادلب”. مضيفاً أننا اقترحنا تشكيل فريق للتحقيق وإيفاده إلى قاعدة #الشعيرات الجوية لدراسة ما تبقي من بقايا استخدام الأسلحة الكيميائية إلا أنهم رفضوا هذا الاقتراح.

وتأكيداً على رفض استخدام الأسلحة الكيميائية، قال ظريف: “لا يمكن القبول بأن تكون أمريكا هي التي تلعب دور القاضي والمدعي العام والمعاقب في الوقت نفسه”.

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المصدر : NBN