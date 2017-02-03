الخارجية التركية تجتمع مع جماعات “معارضة” ومسلحة سورية في أنقرة اليوم الجمعة

قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن وكيل الوزارة سيُجري محادثات مع مندوبين من “المعارضة” السورية في أنقرة يوم الجمعة قبل محادثات بشأن سوريا من المقرر أن تعقد في وقت لاحق هذا الشهر تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضافت المصادر أن “الهيئة العليا للمفاوضات” المدعومة من السعودية إلى جانب جماعات أخرى شاركت في محادثات سلام في كازاخستان الشهر الماضي ستكون من بين الحاضرين.

وقال دبلوماسيون يوم الثلاثاء إن الجولة المقبلة من محادثات السلام السورية المدعومة من الأمم المتحدة مقررة في 20 فبراير /شباط أي بعد نحو أسبوعين من الموعد الذي كان محددا سلفا.

وانتهت المحادثات التي أجريت في يناير /كانون الثاني بين الحكومة السورية والمعارضة في آستانا باتفاق روسيا وتركيا وإيران على مراقبة التزام الحكومة السورية والمعارضة بهدنة أبرمت في 30 ديسمبر كانون الأول.

print

المصدر : NBN