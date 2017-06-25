الخارجية الروسية: بصدد الاتفاق مع الناتو على سلامة الطيران بأجواء البلطيق

أشادت وزارة الخارجية الروسية بـ”التقدم الذي أحرزه فريق العمل الروسي الأطلسي على مسار صياغة اتفاق أمني يضمن سلامة التحليق وتفادي حوادث الطيران الحربي في سماء البلطيق”، مشيرةً إلى أنه “تكررت في الآونة الأخيرة حوادث اقتراب الطائرات الحربية الروسية والأطلسية من بعضها في سماء البلطيق، والجانبان قد توقفا عند هذه القضية غير مرة في مباحثاتهما ضمن إطار نشاط مجلس روسيا “الناتو”.

ولفتت إلى ان “الجهة الرئيسية المعنية بهذه المسألة، والتي تعكف على تسويتها، هي فريق العمل الروسي الأطلسي المنبثق عن اللجنة الدولية للطيران المدني والمكون من عسكريين روس وأطلسيين وخبراء مدنيين يمثلون الجانبين”، مشيرةً إلى ان “فريق العمل المذكور يعمل بدأب على صياغة الاتفاقات ذات الشأن بما يخدم فض هذه القضية، وبوسعي التأكيد أنه قد أنجز الكثير في هذا الاتجاه تمهيدا لوضع الآلية المطلوبة لتفادي حوادث الطيران بين الجانبين”.

وأشارت إلى أن “فريق العمل المشار إليه لن يتوقف عن نشاطه حتى ينجز ما كلف به، بما لهذا الأمر من أهمية في إطار الإجراءات المتخذة لتعزيز الثقة بين موسكو وبروكسل”.