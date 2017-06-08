الخارجية الروسية: بوغدانوف بحث مع السفير السعودي في موسكو تصعيد الوضع حول قطر

بحث ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، والسفير السعودي لدى موسكو عبد الرحمن الراسي الأزمة في العلاقات بين عدد من دول الخليج مع قطر.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن بوغدانوف والراسي بحثا أيضا المسائل الملحة المتعلقة بتطورات الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على الوضع في سوريا والعراق وليبيا.

ومن اللافت أن هذا الاتصال الروسي السعودي يأتي عشية وصول وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى موسكو غدا الجمعة، إذ من المقرر أن يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف السبت المقبل.

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المصدر : NBN