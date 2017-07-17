الخارجية الروسية تدين مهاجمة السفارة الروسية في دمشق

أدانت الخارجية الروسية، في بيان لها، الاعتداء على سفارتها في العاصمة السورية، دمشق.

وجاء في البيان “ندين بشدة الهجمات الإرهابية على بعثة الممثلية الروسية والأحياء المدنية في دمشق.

التوجه الروسي الحازم الذي لا بديل عنه في محاربة الإرهاب سيستمر، نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لتوحيد الجهود على أساس قانوني دولي عام للإسراع في إبادة بؤرة الإرهاب في سوريا والمنطقة بشكل عام”.

وأضاف البيان “ولحسن الحظ، لم يسقط ضحايا”.

وتعرضت السفارة الروسية في دمشق، أمس الأحد، لقصف من المجموعات المسلحة بصاروخين.

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المصدر : الاعلام الحربي