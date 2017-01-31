الخارجية الروسية دعت سلطات أوكرانيا الى وقف الاستفزازات المسلحة

دعت السلطات الروسية نظيرتها الأوكرانية لوقف الاستفزازات المسلحة في دونباس فورا، والالتزام باتفاق الهدنة، على خلفية التدهور السريع للوضع في الجنوب الشرقي من أوكرانيا.

وفي بيان لها، دعت وزارة الخارجية الروسية “أننا نحث السلطات الأوكرانية أن توقف فورا الاستفزازات المسلحة في دونباس، والامتثال للاتفاقات القائمة بشأن وقف إطلاق النار، والبدء، أخيرا، بالوفاء بمسؤولية الجميع أمام أحكام مينسك “مجموعة التدابير” بما في ذلك تلك المتعلقة بالجوانب السياسية للمشاكل القائمة”.

وأوضحت الخارجية “اننا نتوقع خطوات عملية من جانب بعثة المراقبة الخاصة الموجودة في أوكرانيا التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بهدف تهدئة الوضع في أسرع وقت ممكن”.

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المصدر : وكالات