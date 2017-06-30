الخارجية الروسية: لافروف تلقى اتصالاً هاتفياً من تيلرسون

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، مساء أمس الخميس، هاتفياً القضايا الراهنة على جدول الأعمال الروسي-الأمريكي.

وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: “جرت مساء يوم 29 حزيران/ يونيو، بمبادرة من الولايات المتحدة محادثة هاتفية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون. ونوقشت قضايا الساعة على جدول الأعمال الروسي- الأمريكي”.

هذا وقد رجح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، على هامش قمة مجموعة “العشرين” في هامبورغ الألمانية، لبحث مجموعة واسعة من القضايا ومنها الشرق الأوسط.

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المصدر : NBN