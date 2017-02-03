الخارجية الروسية: موسكو تحاول تشجيع الأمم المتحدة على تحريك المفاوضات السورية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تبذل قصارى جهدها من أجل تشجيع الأمم المتحدة على تحريك عملية المفاوضات السورية، وتعتبر محاولات المماطلة في هذه العملية غير مقبولة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم إن الجانب الروسي لفت انتباهه إلى تصريحات ممثلي جماعات معارضة وطرحهم شروطا مسبقة قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات السورية من المزمع أن تعقد في 20 فبراير/شباط في جنيف.

وأشارت زاخاروفا بشكل خاص إلى مطالبة المعارضة السورية للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بتقديم اعتذار بعد إعلانه عن استعداده لتشكيل وفد للمعارضة بنفسه في حال فشلت المعارضة السورية في تحقيق ذلك بنفسها قبل 8 فبراير/شباط، وأكدت زاخاروفا أن موسكو بدورها تدعم عزم دي ميستورا استئناف المفاوضات السورية في جنيف بأسرع وقت ممكن.

كما قالت في هذا السياق إن أهم المشاكل في إطار عملية المفاوضات السورية يتمثل في تفتت المعارضة السورية وعدم وجود وحدة في صفوفها، موضحة أن مختلف جماعات المعارضة كثيرا ما تغير مواقفها بسرعة.

وأضافت أن هناك جهات معارضة سورية تسعى إلى المماطلة في المفاوضات السورية في جنيف أو حتى إفشالها، مؤكدا أن المبعوث الأممي يجب أن يفعل كل ما بوسعه من أجل استئناف العملية دون “تفويت لحظة الهدنة”.

وبشأن مبادرة روسيا الخاصة بطرح مشروع دستور سوري أوضحت زاخاروفا أن الحديث لا يدور عن طرح وثيقة متكاملة تتطلب موافقة أو رفض الجهات السورية المعنية عليها، بل يدور الحديث عن مجموعة من الاقتراحات تهدف إلى تسريع إطلاق الحوار حول وضع دستور جديد لسوريا.

وتابعت أن موسكو تشعر بالقلق حول المماطلة في إطلاق الحوار بهذا الشأن وبالتالي تحاول من جانبها حث الأطراف المعنية على بدء مثل هذا الحوار.

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المصدر : NBN