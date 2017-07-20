الخارجية السعودية: هناك ارهابيون يعيشون في قطر

اشار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الى إن الدول المُقاطِعة تريد من قطر وقف دعم الإرهابيين وإيوائهم..

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أن “مطالبنا من قطر تندرج ضمن السياسات الدولية في مكافحة الإرهاب”.

من جهة أخرى اشار الى ان قطر تفتح وسائل إعلامها لنشر خطاب الكراهية والتحريض على الإرهاب والعنف، وامل أن تسود الحكمة وتتوقف قطر عن دعم الإرهاب.

ولفت الجبير الى ان هناك إرهابيون يعيشون في قطر وآخرون تمولهم الحكومة القطرية في الخارج، واوضح ان قرار مقاطعة قطر جاء بعد محاولات حثيثة لثنيها عن دعم الإرهاب.

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المصدر : وكالات