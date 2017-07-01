الخارجية السورية: لجان تقصي الحقائق بخان شيخون اعتمدت شهادات إرهابيين بتركيا

أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أنّ “اعتماد لجان تقصّي الحقائق في حادثة خان شيخون على شهادات قدّمها الإرهابيون في تركيا، يعكس عدم وجود الحدّ الأدنى لإظهار الحقيقة”.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أنّ “تقرير اللجنة يطالعنا برواية مفبركة ومفتعلة لا تتمتّع بأي مصداقيّة ولا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، لأنّها تبتعد عن المنطق وهي من صنع خيال مريض لا يفكّر إلّا في حياكة المؤامرات وفي طرق رفع معنويّات المجموعات الإرهابية المنهارة، إثر الإنجازات الّتي يحقّقها الجيش العربي السوري وحلفاؤه على الأرض السورية”، كاشفةً أنّ “سوريا تطالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعداد تقارير نزيهة وذات مصداقيّة لا تخضع لإبتزاز الدول والجهات الّتي تمنع وصولها إلى الحقيقة وتضرّ بمصداقيّتها ومهنيّتها واستقلالها”.