الخارجية العراقية تصف ضاحي خلفان بـ”المهرج”

وصفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان بـ”المهرج”، وذلك ردا على تغريدات للأخير هاجم فيها العراق والدول الأخرى المشمولة بقرار حظر السفر إلى الولايات المتحدة، والذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “شعب الإمارات أهلنا، وديارهم ديارنا، وتربطنا بهم روابط الدم والنسب والعروبة”.

وأضاف جمال أن “ضاحي الخلفان مهرّج لن ينال بتهريجه من هذه الروابط المتجذرة”.

وكان خلفان هاجم في تغريدات له على تويتر الدول السبع المشمولة بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول رعاياها، ومن بينهم العراق إلى الولايات المتحدة، ووصفها بـ”الدول الفاشلة والمتخلفة”، كما قال أيضا: “إذا قرأ الإنسان درجة التخلف التي أصابت العراق سيصاب بصدمة لا يصدقها”.

وتابع خلفان في سلسلة تغريدات على حسابه بـ”تويتر”: “كل دولة لها حق حماية أمنها ممن يحتمل أنه خطر على سلامة الناس”.

وفي تغريدة قال ناشطون إنها تحتمل عدة أوجه، قال خلفان: “الإرهابيون يجب أن يمنعوا من دخول العالم المتقدم”.

وتابع: “ليس بالضرورة أن تستقبل أمريكا شعوبا متخلفة. كفاية استقبلت الكثيرين من قبل. جماعات غير منتجة ما تستاهل تكون بأمريكا إيراني على عراقي وصومالي”.

وأضاف خلفان: “عالم متخلفة تروح أمريكا ليش؟ شعوب ميتة وش يخليها تروح لشعوب حية”.

وأردف قائلا: “تحية للرئيس ترامب على قراراته الشجاعة…ما لهم إلا الإجراءات الرادعة”. وأضاف بأن “ترامب لم يحارب العرب، يحارب الخرب”.

كان ترامب، قد وقع، يوم الجمعة الماضي، مرسوما حول “حماية البلاد من دخول إرهابيين أجانب”، تم بموجبه منع مواطني سبع دول هي، إيران، والعراق، وسوريا، وليبيا، واليمن، والسودان، والصومال، من دخول الأراضي الأميركية لمدة 90 يوما. وتعليق استقبال اللاجئين من كافة الدول لمدة 120 يوما، بالإضافة إلى حظر استقبال لاجئين من سوريا.

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المصدر : NBN